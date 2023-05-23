عضو بمجلس الدولة يتحدث عن تحركات مشبوهة لتشكيل حكومة جديدة قد تقود إلى “الحـرب”

تحدث عضو مجلس الدولة الاستشاري، علي السويح عن وجود تحركات نحو تشكيل حكومة جديدة وتغيير بعض الحقائب الوزارية لصالح أطراف معينة “مشبوهة”، مشيراً إلى أنها “قد تقود إلى حرب مرة أخرى”.

وأضاف السويح في تصريحات صحفية أن تلك التحركات برعاية أطراف خارجية واتفاقات مع الدول، لا طريق لها إلا التصعيد.

وأشار السويح إلى أنه لابد من البحث عن طريق يقود إلى انتخابات ومتابعة عمل اللجان المتعلقة بتعديل القوانين للوصول إلى توافق على القاعدة الدستورية.

وأكد السويح أن “عقيلة صالح متخبط في قراراته، وتعيينه رئيسًا جديدًا لهيئة مكافحة الفساد دون التنسيق مع مجلس الدولة لا يقود إلى توافق”.