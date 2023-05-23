المهندس المعماري ناصر الورشفاني يوضح حقيقة الشق في جسر وادي الكوف

أخبارليبيا24

علق المهندس المعماري ناصر الورشفاني، اليوم الثلاثاء، على الصورة المتداولة لجسر وادي الكوف وظهور شق أثار الكثيرة من الأسئلة حوله.

وقال الورشفاني في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”وردتني الكثير من رسائل المتابعين والمعجبين بالصفحة وبشكل عاجل، والذعر الذي سببته صورة بعيدة لجسر وادي الكوف والتي تظهر وكأنها شقوق خطيرة في الجسر”.

وأضاف المهندس المعماري في منشوره :”ووصل الأمر لنشره في بعض القنوات الفضائية”.

وتابع الورشفاني :”في الحقيقةن وبعد التقاطي لصور مقربة لنفس الزاوية في مرات سابقة والتي توضح بشكل قاطع أن الفتحة في الجسر في هذه المنطقة هي لفاصل تمدد متحرك من هذه الجهة المؤدية لمدينة المرج”.

وأفاد المهندس :”وهذه الفتحة هي في الحدود المسموح به وهذا لا يعني أن الجسر لا يحتاج إلى صيانة بشكل كامل بل يجب صيانته في أقرب وقت ممكن نظرا لعدم الالتزام بالصيانة الدورية لمدة طويلة جدا والمقدرة بمدة كل ثلاث سنوات”.

وكان المهندس المعماري ناصر الورشفاني نبه في لقاء مع “أخبارليبيا24” في أغسطس من العام 2021 من التشققات في الكوابل الرئيسية لجسر “وادي الكوف” غرب مدينة البيضاء بحوالي 19 كم.

وقال الورشفاني :”إن وضع الجسر عينيا مستقر ولكنه بحاجة سريعة جدا للصيانة، موضحًا أنه طالما ظهرت شقوق في الكوابل قد يعني ذلك وجود مشكلة غير منظورة.

ولفت المهندس المعماري إلى أنه لاحظ هذه التشققات خلال زيارته للجسر لتفقد فاصل التمدد المتحرك، مؤكدًا أن الأمر يدعو للقلق.

وشدد الورشفاني على ضرورة الوقوف وقفة جادة تجاه هذا الجسر التاريخي، موضحًا أن هذا الحال الذي وصل إليه الجسر نتيجة إهمال كل التوصيات التي وضعها المهندس زكريا نتفه رفقة باقي الفريق المكلف من مصلحة الطرق والجسور منذ عام 2015.