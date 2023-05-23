هذا ما جاء في مباحثات اليوم الثاني بين ‘النواب والدولة’ في المغرب

قال جلال الشويهدي ممثل مجلس النواب في لجنة 6+6 المجتمعة في المغرب إن الانتخابات الليبية قد تجرى في البلاد مطلع العام القادم بعد التوافق بين مجلسي النواب والدولة والتنسيق مع مفوضية الانتخابات.

وأضاف الشويهدي، خلال مؤتمر صحفي، في نهاية اليوم الثاني من الاجتماعات، في مدينة بوزنيقة المغربية، بهدف مناقشة القضايا الخلافية العالقة بين الأطراف الليبية حول قانون الانتخابات، إن حديث البعثة الأممية عن فرضية إجراء الانتخابات نهاية هذا العام، يبدو صعب التحقيق، لأنها هناك بعض الأمور يجب ضبطها أولا.

من جانبه قال عمر بوليفة ممثل مجلس الدولة في اللجنة إنه بحسب التعديل الدستوري 13 ستجرى الانتخابات خلال 240 يوما من إصدار قوانينها مضيفا إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستكون متزامنة.

وأعلن بوليفة أن السلطة التشريعية المقبلة ستكون في مجلس أمة وستتشكل من مجلسي النواب والشيوخ الأمر الذي يتطلب وقتا في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بهما، مشيرا إلى التوافق حول النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة.