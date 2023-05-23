| “نوفا”: الدبيبة في زيارة متوقعة إلى إيطاليا بعد أسابيع قليلة من زيارة حفتر

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2023/05/24 على الساعة 01:45

: قالت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، إن إيطاليا تستضيف طرفًا آخرًا من أطراف المشهد السياسي الليبي في يونيو القادم، وهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشيرة إلي أن الزيارة تأتي بعد الزيارة التي قام بها قائد قوات “القيادة العامة” خليفة حفتر،في أوائل شهر مايو الجاري.

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن زيارة روما، متحدثًا في الجناح الإيطالي في “ليبيا بيلد”، أكبر معرض تجاري للبناء والتشييد في شمال إفريقيا الذي اُفتتح أمس، والذي تم تعليقه من 2014 إلى 2021 بعد أحداث الحرب في ليبيا.

وقال الدبيبة، في حوار مقتضب مع رومانو باروتسي، مدير مكتب وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية “سآتي الشهر المقبل إلى روما إن شاء الله”.

وقالت “نوفا”، لم يحدد الدبيبة، رجل أعمال وسياسي على رأس عائلة مهمة من مصراتة تربطها صلات جيدة بنظام القذافي السابق، موعد زيارته إلى إيطاليا، واكتفى بالإشارة إلى أنها “الشهر المقبل” في حديث مع باروتسي في جناح وكالة ترويج وتدويل الشركات الإيطالية، وهي نقطة مرجعية لجميع الشركات الإيطالية المتواجدة في “ليبيا بيلد”.

من جهته، أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، لـ”نوفا” أن زيارة دولة لإيطاليا قيد الدراسة، دون أن يشير إلى أي موعد، موضحًا أن الدبيبة “محق، ستكون هناك زيارة، لكني لا أعرف التوقيت بعد”.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التقت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة خلال زيارة إلى طرابلس في 28 يناير.

وعززت إيطاليا مكانتها من الناحية الاقتصادية، باعتبارها الشريك التجاري الأول لليبيا خلال عام 2022. فقد استؤنفت تدفقات الغاز من ليبيا إلى إيطاليا قبل أيام وبوتيرة متسارعة، بعد انقطاع استمر قرابة أسبوعين بسبب إعادة هيكلة واسعة لمحطات مليته الواقعة على ساحل شمال إفريقيا. وتُظهر بيانات شركة سنام حول تدفقات الغاز المتعلقة بالنقاط ذات الصلة بشبكة النقل الوطنية في الواقع انقطاع تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا في الفترة من 30 أبريل إلى 15 مايو.

وبالأمس، 22 مايو، وصل حوالي 15 مليون متر مكعب من الغاز إلى نقطة الوصول في جيلا، مما يؤكد استعادة التدفقات أعلى بكثير من المتوسط البالغ حوالي 7-9 ملايين يوميًا قبل الأشغال.