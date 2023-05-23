مستشفى العيون طرابلس يجري 22 عملية “زراعة قرنية” في طبرق

الوطن|متابعة

أجرى فريق هيئة زراعة القرنية ومستشفى العيون طرابلس ( 22 ) عملية جراحية بنجاح لزراعة قرنية كاملة وقرنية طبقية للأطفال من مختلف الأعمار بمركز طبرق الطبي خلال زيارتهم الثالثة له.

وأكدت صفحة مستشفى العيون بطرابلس أن جميع العمليات تكللت بالنجاح في زيارتهم الثالثة لقسم العيون بمركز طبرق الطبي.

وقدم فريق الهيئة الشكر للدكتور فتحى المسماري رئيس قسم العيون بمركز طبرق الطبى على تواصله المستمر ونشاطه واهتمامه بمرضى العيون بالمدينة، وكذلك للطواقم الطبية والطبية المساعدة والمسؤولين بالمركز على جهودهم واهتمامهم بالمرضى.

يُشار إلى أن مستشفى العيون بطرابلس أرسل قافلة طبية لمدينة طبرق قبل يومين، للكشف على مرضى القرنية وإجراء العمليات بمشاركة مع قسم العيون بالمركز.