علي العابد يشارك في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

شارك وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي العابد الرضا، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتناقش هذه الدورة تقرير السكرتير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان: “الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل” خلال الجلسات التي ستعقد على هامش المؤتمر بمشاركة الوفود العربية في أعمال اللجان الفنية.

يذكر أن فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربى انطلقت أمس الأثنين وتستمر حتى 29 من مايو الجاري برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ويشارك في أعمالها وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية.