| المنقوش تطلع الدبيبة علي نتائج جولتها إلي عدد من الدول العربية

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2023/05/24 على الساعة 01:28

: أطلعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على نتائج جولتها الرسمية إلى عدد من الدول العربية ومنها البحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت والسعودية والأردن.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع المنقوش في مكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وذلك بعد عودتها من جولتها الرسمية التي أجرتها على مدى الأسبوع الماضي، إلى عدد من الدول العربية، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته على “فيسبوك”، إن جولة المنقوش “تهدف إلى تنسيق الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي، وحشد التأييد العربي لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات”.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن المنقوش أطلعت الدبيبة خلال اللقاء “على مواقف حكومات الدول التي قامت بزيارتها”، مشيرة “إلى وجود إجماع عربي على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والمحافظة على موقف عربي موحد تجاه هذا التوجه”.

وناقش الدبيبة مع المنقوش تطورات الجهود العربية والدولية الرامية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، حيث عبر الدبيبة عن “تقديره للدور السعودي في قيادة مباحثات السلام بين الأشقاء في السودان”.

وتابع المكتب الإعلامي أن لقاء الدبيبة والمنقوش جرى خلاله عرض الإجراءات الحكومية التي نفذتها وزارة الخارجية لتنظيم العمل الدبلوماسي بالخارج وسُبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الخارج، وتسهيل كافة الإجراءات لهم، والعمل على مواصلة تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.

وأشار المكتب الإعلامي إلي أن المنقوش نقلت للدبيبة “تعهدات عدد من الدول الخليجية لمباشرة العمل لإفتتاح سفاراتها بالعاصمة طرابلس”.