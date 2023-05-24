“برعاية الوطنية للنفط”.. انطلاق فعاليات مؤتمر ليبيا الثالث لتقنيات النفط والغاز

الوطن/ رصد

انطلقت فعاليات مؤتمر ليبيا الثالث لتقنيات النفط والغاز اليوم الثلاثاء، برعاية المؤسسة الوطنية للنفط والذي يستمر على مدى يومين متتاليين بمشاركة مجموعة “ادقو” و “بيكر هيوس” للنفط والطاقة.

حيث حضر الافتتاح عضوي مجلس إدارة المؤسسة حسين صافار وأحمد عمار وعدد كبير من مدراء الشركات النفطية المحلية والعالمية والخبراء والمختصين في هذا المجال.

وأكد أحمد عمار أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار انخراط المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في تقوية أواصر التعاون والانفتاح مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات النفط والغاز.

وأوضح عمار نؤكد رغبة المؤسسة وشركاتها في امتلاك التقنيات الحديثة بالرغم من تطورها باستمرار حيث أصبح من الضروري دمج هذهالتقنيات بمرونة أثناء تنفيذ التطوير بالتوازي مع تهيئة وتكوين الكوادر التشغيلية الليبية لتحقيق أهداف المؤسسة في الوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل من النفط يومياً.

وأكد أن الاستقرار الذي يشهده قطاع النفط في ليبيا حالياً يعد حافزاً مهماً للشركات العالمية للاستثمار وعودة نشاطها إلى ليبيا.