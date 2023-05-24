وليد اللافي يبحث آخر مستجدات خطة تطوير المدينة القديمة

بحث وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة المؤقتة “وليد اللافي”، مع جهاز تطوير مدينة طرابلس، آخر مستجدات خطة تطوير المدينة القديمة استعدادا لعرضها على رئيس الحكومة لاعتمادها..

وبحسب بيان لمنصة حكومتنا عبر “فيسبوك”، ناقش الاجتماع، الذي عقد في مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، الاثنين، خطوات التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لاستكمال مراحل الصيانة والتطوير التي تعكف الحكومة على تنفيذها ضمن مشاريع عودة الحياة.

وتشمل خطة تطوير المدينة القديمة تطوير بنيتها التحتية، وصيانة بيوتها التاريخية، وواجهتها البحرية، واستكمال تعبيد بعض طرقها، وتهيئة بعض المساحات للنشاطات الثقافية والترفيهية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أعلن في نوفمبر من عام 2022، انطلاق مشروع تطوير وتحسين مركز مدينة طرابلس والشوارع المتفرعة منه والواجهة البحرية للمدينة بما ينسجم مع هوية المدينة التاريخية.