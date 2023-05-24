اللواء “أبوزريبة” يبحث عددًا من القضايا المتعلقة بالنقل العام

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبو زريبة، مع مدير الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية اللواء حسن الشلماني، ومدير الإدارة العَامة للآليات اللواء محمد الحداد، ومدير الإدارة العامة للتخطيط الأمني اللواء ونيس الشكري، وَمُدير مكتب ديوان الوزارة بنغازي العميد نايف الحاسي، وَنائب النقابة العامة للنقل البري خليل الذيب؛ تحديد المركبات الآلية المُختصة بنقل الركاب بداخل المدن.

كما ناقش المجتمعون اليوم إعفاء قطاع نقل الركاب من دفع فواتير الضرائب على الرسوم الماضية، وتحديث القطاع في المدن، بما يليق بالمواطن الليبي.