سعيد ونيس: أي صفقة للتعديل وزاري ستكون مرفوضة من “النواب والدولة”

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إن أي تعديل وزاري في شكل صفقة سياسية سيكون مرفوضًا من طرفي السلطة التشريعية، بمجلسي النواب والدولة.

واضاف “ونيس”، في تصريحات صحفية، أنه ينبغي العمل على إعادة التفاهم بين المجلسين لترميم الشرعية وإرجاع بعثة الأمم لدورها المنصوص عليه في إنشائها للدعم والمساندة.

وتلابع “يجب أن يتدخل كيان اجتماعي قوي لتقريب وجهات النظر بين عقيلة والمشري وضمان الالزام بالتسويات المتفق عليها، كما يجب توسيع التعاون في اللجان المشتركة على غرار 6+6 لمعالجة التجاوزات الحكومية مثل اتفاقات النفط طويلة المدى، والتسجيل العقاري وغيرها.