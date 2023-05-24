وفد من اللواء 128 المعزز وعدد من أعيان أوباري يزورون مؤسسة الإصلاح والتأهيل

الوطن| رصد

استمرارًا في تنفيذ التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المُسلحة المُشير“خليفة حفتر“ أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر بشأن بسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، ولزيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية .

قام وفد مشكل من غرفة عمليات الجنوب التابعة للواء 128المعزز، بجانب معاون مديرية أمن أوباري، و مدير مكتب المخابرات العامة، وبمشاركة اللجنة التنسقية لمدينة أوباري، بالإضافة إلى عددٍ من أعيان وحكماء ومشائخ المنطقة بزيارة مؤسسة الإصلاح و التأهيل بالمنطقة.

وقد جاءت هذه الزيارة للوقوف على سير عمل السجن و تقديم الدعم المعنوي لإدارة المؤسسة التي تشكل دور محوري ضمن الخطة الموضوعة، والتي تهدف إلى حفظ استقرار المنطقة.