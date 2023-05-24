المستشار صالح يشيد بإنجاز شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز

الوطن|رصد

أشاد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالإنجاز العظيم الذي تميز تحقيقهُ بكفاءات وطنية خالصة في جميع مراحله وبعزيمة وهمم أبناء الوطن من العاملين بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز الأمر الذي سوف يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني في قطاع النفط وتوفير احتياجات السوق المحلي.

وبحسب المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” في بيان نشره على صفحته الرسمية فيسبوك، جاءت تهنئة المستشار صالح، لجهودهم الوطنية التي تكللت بعودة المجمع الصناعي رأس لانوف بعد توقفه لأكثر من عشر سنوات.

مضيفا أن مجمع “رأس لانوف” سوف يساهم في دعم الاقتصاد الوطني في قطاع النفط وتوفير احتياجات السوق المحلي.