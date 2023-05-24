رئيس المنظمة العربية للسياحة: افتتاح مكتب إقليمي للمنظمة في ليبيا

أعلن رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، عن الاتفاق على افتتاح مكتب إقليمي للمنظمة بدولة ليبيا ليمثل منطقة المغرب العربي، وإنشاء مركز للتدريب والتأهيل للعاملين في قطاع السياحة ولجذب الاستثمارات السياحية للبلد، من خلال تقديم بوالص ضمان الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وبحث “آل فهيد” مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بمقر المنظمة العربية للسياحة بجدة، أوجه التعاون المشترك فيما بين دولة ليبيا والمنظمة العربية للسياحة في المجال السياحي، وفق بيان لوزارة السياحة بحكومة الدبيبة.

وخلال اللقاء على هامش مشاركة ليبيا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ 32، قدم آل فهيد منحة تدريبية للعاملين في قطاع السياحة تشمل 1200 متدرب / متدربة ليكونوا قادة لصناعة السياحة بدولة ليبيا.

كما قدم رئيس المنظمة الدعوة للحكومة الليبية للمشاركة في الصندوق العربي للتنمية السياحية الذي يجرى تأسيسه وإتاحة الفرصة للإعلاميين الليبيين للمشاركة في ملتقى الإعلام السياحي الذي سيقام في شهر يونيو 2023م بتونس، وفي نهاية اللقاء قدمت وزيرة الخارجية الليبية شكرها لرئيس المنظمة وفريق الأمانة العامة على جهودهم في دعم السياحة على مستوى الوطن العربي وببلدانهم بشكل خاص.