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“الحداد” يلتقي بممثلي وزارة الدفاع وأركان الجيش الإيطالي لبحث التعاون العسكري

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركنمحمد علي الحداد، برفقة وفدٍ عسكري رفيع المستوى، بزيارة لوزارة الدفاعورئاسة أركان الجيش الإيطالي.

حيث التقى الحداد خلال زيارته بوزير الدفاع الإيطاليغويديو كروسيتو، ورئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرالكافو دراجوني“.

واسفر اللقاء عن عقد عدة اجتماعات، ناقشوا خلالها عدة مواضيع تخص مجالات التعاون العسكري مع الجمهورية الإيطالية، ومنهاالتدريب، وأمن السواحل ، وظاهرة الهجرة غير الشرعية وسُبل الحد منها، وظاهرة التهريب.

كما وتم النقاش في قضية توسيع نطاق عمل لجنة التعاون المشتركة وفريق الدعم الفني في ليبيا، والعديد من مجالات التعاون التي تخدمالجانبين.

واختتم الحداد مهمته بزيارة السفارة الليبية بجمهورية إيطاليا، حيث كان السيد السفيرمهند يونس، في مقدمة مستقبليه.

كما واشادة رئيس الأركان العامة بالدور الهادف الذي تلعبه السفارة الليبية للارتقاء عمق الصداقة والتعاون بين البلدين، واعتبارها جسرًالهذا التعاون.

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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