“الحداد” يلتقي بممثلي وزارة الدفاع وأركان الجيش الإيطالي لبحث التعاون العسكري

الوطن| رصد

قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد علي الحداد“، برفقة وفدٍ عسكري رفيع المستوى، بزيارة لوزارة الدفاعورئاسة أركان الجيش الإيطالي.

حيث التقى الحداد خلال زيارته بوزير الدفاع الإيطالي “غويديو كروسيتو“، ورئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال “كافو دراجوني“.

واسفر اللقاء عن عقد عدة اجتماعات، ناقشوا خلالها عدة مواضيع تخص مجالات التعاون العسكري مع الجمهورية الإيطالية، ومنهاالتدريب، وأمن السواحل ، وظاهرة الهجرة غير الشرعية وسُبل الحد منها، وظاهرة التهريب.

كما وتم النقاش في قضية توسيع نطاق عمل لجنة التعاون المشتركة وفريق الدعم الفني في ليبيا، والعديد من مجالات التعاون التي تخدمالجانبين.

واختتم الحداد مهمته بزيارة السفارة الليبية بجمهورية إيطاليا، حيث كان السيد السفير “مهند يونس“، في مقدمة مستقبليه.

كما واشادة رئيس الأركان العامة بالدور الهادف الذي تلعبه السفارة الليبية للارتقاء عمق الصداقة والتعاون بين البلدين، واعتبارها جسرًالهذا التعاون.