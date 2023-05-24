| حكومة الدبيبة تنفي عزمها الاندماج مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب

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2023/05/23 على الساعة 23:29

لبيا المستقبل: نفت مصادر بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اعتزامها الاندماج مع غريمتها، الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وعلى الرغم من التزام حكومة الدبيبة الصمت حيال معلومات رشحت انخراطها في مفاوضات غير معلنة لتشكيل حكومة جديدة، عبر الاندماج مع حكومة حماد، فإن مصادر مقربة من الدبيبة نفت أن تكون حكومته بصدد التعاون مع الأخيرة لتكوين حكومة مشتركة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أنه من غير الوارد للدبيبة أن يتعامل مع حكومة حماد، باعتبارها “حكومة غير شرعية”، ورفض محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة التعليق.

وصوت كان مجلس النواب في 16 مايو الجاري بالأغلبية لصالح إيقاف فتحي باشاغا، عن رئاسة الحكومة المكلفة من المجلس في مارس 2022، وإحالته للتحقيق، وذلك خلال جلسة بمدينة بنغازي.

وفي مارس 2022، كلف مجلس النواب باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي رفض القرار، وأيده في ذلك غالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة، ما أدى إلى انقسام السلطة التنفيذية مجددا في ليبيا.