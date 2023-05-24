لجنة “6+6” تطالب بتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد للانتخابات

الوطن|رصد

عقدت اللجنة المشتركة “6+6” بين مجلسي النواب والدولة المكلفة بإعداد مشروعات القوانين الانتخابية، مؤتمر صحفي حول المشاورات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية.

وبين المؤتمر أن اللجنة توصلت إلى تقدم منجز في عمل اللجنة المشتركة ممارسة لمهامها الواردة في المادة 30 من التعديل 13 للاعلان الدستوري .

وكشفت لجنة “6+6” أن السلطة التشريعية “مجلس الأمة” القادمة سيشكل من غرفتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفقا لصياغة التشريعات الخاصة بهما، مشيره إلى ان تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية تتم وفق اجراءات متزامنة.

وأضافت اللجنة أن الحكومة الليبية الموحدة ستتشكل بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة مبينه أن تحقيق توافق بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة (النواب والشيوخ).

‏ونفت اللجنة ممارسة أي ضغوط عليها، مؤكدةً إصرارها على تحقيق توافقات مؤكدة على أن الانتخابات الليبية التي ستجرى خلال 240 من إصدار قوانينها.

‏واعتبرت أنه ثمة توافق حول نقاط انتخاب رئيس الدولة والبرلمان وإشراك الأحزاب وربما تجرى الانتخابات الليبية مطلع العام القادم مشيرةً إلى أن الواقع الليبي الحالي يفرض تغليب مصلحة الوطن وحريصون على الوصول لإطار توافقي وشامل للانتخابات الليبية.