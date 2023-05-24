ليبيا الخامسة عربيا.. وفق مؤشر هانكي للدول الأكثر بؤسا في العالم

حلت ليبيا في المرتبة 30 عالميا والخامسة عربيا وفق مؤشر هانكي للبؤس لسنة 2022.

ووفق المؤشر، حلت الجزائر في المرتبة 41 والسابعة عربيا أما تونس فقد حلت في المرتبة 43 عالميا والثامنة عربيا. ويستند مؤشر البؤس بناء على البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا الشأن، قال الخبير والبروفيسور في علم الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي، في تقرير مطول نشره على موقع “نيشنل ريفيو” إن حالة الإنسان تتأرجح بين البؤس والسعادة. وفي المجال الاقتصادي، يحدث البؤس نتيجة ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض الباهظة والبطالة، والطريقة الأكيدة للتخفيف من هذا البؤس هي من خلال النمو الاقتصادي..