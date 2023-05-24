| لجنة 6+6: حققنا توافقا بخصوص انتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة

|

2023/05/23 على الساعة 23:03

: أعلنت لجنة “6+6” المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة بإعداد القوانين الانتخابية، أنها حققت توافقًا كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة.

وأفادت اللجنة خلال مؤتمر صحفي، في ختام ثاني أيام مشاوراتها بمدينة بوزنيقة المغربية، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة أي مجلس الأمة ستتشكل من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأشادت اللجنة بالتقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية. كما أكدت اللجنة حرصها على استكمال مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة خلال هذا الاجتماع ببوزنيقة، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي شامل بالتشاور مع الهيئات القضائية وبعثة الأمم المتحدة.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، في ختام ثاني أيام مفاوضاتها في مدينة بوزنيقة المغربية، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.

ودعت اللجنة إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد، قبل دخول قوانين الانتخابات حيزّ التنفيذ “حتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين”. وأشارت إلى أن الواقع الليبي الحالي يفرض على الجميع تغليب المصلحة العليا على كل الحسابات الضيّقة.

وانطلقت، أمس الإثنين، بمدينة بوزنيقة المغربية، أعمال اجتماع لجنة (6+6) المشتركة لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بانجاز قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا.

ويهدف الاجتماع إلى الخروج بقوانين انتخابية كفيلة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق خارطة الطريق الأممية، التي أعلن عنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في نهاية شهر فبراير 2023. ووصل أعضاء لجنة (6+6) وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مدينة بوزنيقة، لعقد الاجتماعات التشاورية التي من المرتقب أن تستمر على مدار أسبوع.