المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج جولتها الأخيرة لعدد من الدول العربية

الوطن/ رصد

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بديوان رئاسة الوزراء؛بعد عودتها من جولتها الرسمية إلى عدد من الدول العربية، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي، وحشد التأييد العربي لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات.

وأطلعت المنقوش الدبيبة على مواقف حكومات الدول التي قامت بزيارتها، وأشارت إلى وجود إجماع عربي على أهمية إجراء الانتخاباتالوطنية في ليبيا، والمحافظة على موقف عربي موحد اتجاه هذا التوجه.

وتابعت تطورات الجهود العربية والدولية الرامية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، حيث عبر الدبيبة عن تقديره للدورالسعودي في قيادة مباحثات السلام بين الأشقاء في السودان.

كما نوقش خلال اللقاء الإجراءات الحكومية التي نفذتها الوزارة لتنظيم العمل الدبلوماسي بالخارج وسُبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجهالمواطنين الليبيين في الخارج، وتسهيل كافة الاجراءات لهم، والعمل على مواصلة تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.

هذا ونقلت المنقوش تعهدات عدد من الدول الخليجية لمباشرة العمل لإفتتاح سفاراتها بالعاصمة طرابلس.