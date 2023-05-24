| اليونيسف تنظم دورة تدريبية لفائدة 14 ضابطة تحقيق

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2023/05/23 على الساعة 22:36

: أطلقت منظمة اليونيسف ليبيا، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية الثانية التي جمعت 14 ضابطة تحقيق مخصصة من وحدات حماية الأسرة والطفل في جميع أنحاء ليبيا، وذلك بهدف “تمكين ضباط التحقيق وتعزيز مهاراتهم في حماية حقوق الأطفال”.

وأضافت المنظمة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها أطلقت الدورة بالشراكة مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع كورال الدولية، مشيرة إلى أن الدورة تأتي ضمن مشروع “تطوير عدالة الأحداث في ليبيا” الذي يموله الاتحاد الأوروبي.



