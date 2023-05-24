| طرابلس.. “الردع” تعتقل محاميا لمدة 20 يوما دون إجراءات قانونية

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2023/05/23 على الساعة 21:26

: أفادت منظمة رصد، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال المحامي أسامة عمران الصفراني من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالقرب من مركز طرابلس الطبي في الثاني من مايو الحالي.

وأضافت المنظمة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم “اقتياد الصفراني إلى سجن مطار معيتيقة، حيث لا يزال محتجزًا تعسفيًا منذ أكثر من 20 يومًا، دون اتخاذ إجراءات قانونية ومنع عائلته من زيارته”.

وأدانت المنظمة “انتهاك جهاز الردع للحصانة القانونية التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية والتي يكفلها القانون رقم (3) لسنة 2014″ و”استمرار احتجاز المحامي بشكل تعسفي، وهو أمر بالغ الخطورة”.

وطالبت المنظمة جهاز الردع “بإخلاء سبيل المحامي الصفراني فورًا، دون قيد أو شرط”، كما طالبت النائب العام الليبي “بفتح تحقيق فعال والعمل على إخلاء سبيله وضمان سلامته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة”.



