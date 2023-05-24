الحكومة المنتهية توهم الليبيين بتوفير الأدوية لهم جميعاً

الوطن| رصد

قال وزير الصحة المكلف بحكومة الدبيبة، رمضان أبو جناح، إن الوزارة عملت على ملف الأمن الدوائي في ليبيا، مؤكداً التعاقد مع شركات أجنبية عالية الجودة لتوريد الدواء بأسعار مناسبة.

وأضاف أبو جناح في تصريحات إن الأدوية ستكون في متناول جميع الليبيين، مشيراً إلى أن جهاز الإمداد الطبي سيبدأ في توفيرها تباعا.

وتوقع انتهاء مشكلة نقص الأدوية التخصصية بعد أربعة أشهر، لافتاً إلى أن العطاء العام سيقضي على ظاهرة الدواء المهرب والمغشوش، وأن الدواء سيتوفر في السوق من الشركة المصنعة وسيكون معنونا باسم وزارة الصحة الليبية وبأسعار مناسبة للمواطن.

وكشف أبو جناح عن تشكيل لجان لدراسة واقتراح الأسعار بالتوافق بين الوزارة والمصحات الخاصة لتكون مناسبة للجميع، ما يسهل على المواطن العلاج في المصحات الخاصة.