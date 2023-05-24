مذيع بقناة التناصح: السلفية في الأوقاف أقرب إلى مذهب غلاة الشيعة

زعم عبدو القن، المذيع بقناة التناصح التابعة للمفتي المعزول، الصادق الغرياني، أن السلفية في الأوقاف أقرب إلى مذهب غلاة الشيعة، بحسب وصفه.

وقال القن، في منشور عبر «فيسبوك»: “صار اسم السلفية الآن مثل أي جبهة أو حزب بدليل أن السلفية في ذاتها متعددة ومنقسمة، وليست على منهج واحد وكلها تقول إنها تعمل بالكتاب والسنة، والحرب بين بعض رؤوسها ضروس”، وفقا لقوله.

وأضاف “سلفية مدخلية وسلفية رسلانية ودرمانية وحفالية يعني وصلت التسميات إلى أن تتسمى باسم هؤلاء الناس بمعنى أن هذه الطائفة تتبع فلان وهذه تابعة لـ فلان ومخالفة فلان عند كل طائفة تستوجب الهجر ومن يخالفه مبتدع استحق الذم”، على حد تعبيره.

وتابع “هل هذا منهج سلفي؟، هل هذا منهج الكتاب والسنة؟، هذا أقرب إلى العصبية المذهبية البغيضة وإلى مذهب غلاة الشيعة، وليس من السلفية في شيء”، بحسب حديثه.