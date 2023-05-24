| القوات البريطانية الخاصة نفذت عمليات سرية في ليبيا من 2011 إلى 2019

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2023/05/23 على الساعة 20:45

: كشفت مجموعة “العمل ضد العنف المسلح” البحثية أن القوات الخاصة البريطانية قد نفذت عمليات سرية دون موافقة البرلمان البريطاني في ليبيا وعدد من الدول الأخرى من بينها ملاحقة القذافي والمشاركة في العمليات العسكرية ضد داعش في سرت.

وحسب دراسة نشرتها على موقعها الإلكتروني، أفادت المجموعة أن القوات البريطانية الخاصة قد نفذت عملياتها في ليبيا من سنة 2011 إلى 2019 وقامت بتدريب القوات الليبية حتى تمنع داعش من تأسيس قواعد لها بالبلاد.

وأضافت الدراسة أنه تم إرسال عناصر بريطانية وأمريكية إلى سرت سرا في شهر نوفمبر من سنة 2015 وسط مخاوف من إنشاء داعش لقواعد هناك.

وتابعت أنه، في أبريل من سنة 2016، وصل 100 عنصر من القوات الخاصة البريطانية للمساعدة في حماية الشخصيات الحكومية وتقديم الاستشارة في محاربة تنظيم داعش.

وأشارت الدراسة أنه في 2011، وتحديدا في شهر فبراير، تم إجلاء 300 عامل في قطاع النفط من جنسيات بريطانية وأجنبية من الصحراء إلى حاملة الطائرات “هرقل”.

كما أشارت الدراسة إلى أن 80 عنصرا من قوات البحرية البريطانية مدعومين بأربعين من القوات الخاصة قد قاموا بعملية إنزال إضافة إلى قوات أمريكية وفرنسية وإيطالية لإتمام مهمة عالية السرية في ليبيا، وذلك عقب قدوم المئات من عناصر داعش الهاربين من الرقة والموصل سنة 2017.

وإصافة إلى ليبيا، نفذت القوات الخاصة البريطانية أو شاركت في عمليات سرية في 18 دولة ومنطقة من بينها سوريا والسودان واليمن ومضيق هرمز والصومال والجزائر والعراق وباكستان، حسب ذات المصدر.