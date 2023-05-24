بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا اليوم (الاربعاء 24 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 24 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، رياح نشطة على بعض مناطق الشمال ووسط ليبيا هذا اليوم ، و تسجل درجات الحرارة تراجع يوم الغد علي مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر يوم الغد مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الجمعة علي بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-28)مْ على المناطق الساحلية, مابين ( 32 – 35 )م على الدواخل ، وتسجل تراجع يوم الغد ويكون ملحوظ يوم الجمعة.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد علي المناطق الساحلية مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الجمعة.

الرياح: شمالية شرقية وتكون جنوبية شرقية علي مناطق الخليج وسهل بنغازي نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار علي بعض المناطق

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-26)مْ علي مناطق أقصي الساحل الشرقي، وتسجل مابين (28-34)مْ على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية فجنوبية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ, وتسجل تراجع طفيف بداية من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة , تنشط يوم الغد علي بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:02).