البكوش: التعديل على حكومة الدبيبة لا يحل الأزمة

الوطن| رصد

قال المستشار السابق في مجلس الدولة، صلاح البكوش، إن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ليس بالأمر الجديد، متحدثًا عن دول شهدت مثل هذه الحالة.

وأضاف البكوش في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن أي تأسيس لحكومة جديدة يعني أن ليس هناك انتخابات في العام 2023.

وحول التقارير حول التوجه إلى تعديلات وزارية على حكومة الدبيبة تشمل أطرافًا محسوبة على الشرق ومن ثم الذهاب إلى انتخابات في ليبيا، أوضح البكوش أن هذه الأخبار متواترة، وربما أساسها هو التقارب بين الدول الإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي.

واعتبر أن ذلك يعني أن هذه الأطراف تعتمد الآن سياسة تجميد الأزمة الليبية وليس حلها، مذكرًا بأن الخاسر الكبير في جميع الأحوال هو الشعب الليبي، الذي سينتظر أن تتحالف هذه القوى التي هي سبب الأزمة في البلاد، من أجل تشكيل حكومة والبقاء في السلطة لسنوات أخرى.