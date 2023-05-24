حكومة الوحدة توزع 3 آلاف سيارة لذوي الإعاقة في ليبيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، توزيع الدفعة الثانية من السيارات المخصصة لفئة ذوي الإعاقة المقدرة بـ3000 سيارة.

وبحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك، وُزّعت 50 سيارة كعدد رمزيّ للمستفيدين الذين مثلوا مختلف المدن الليبية، في احتفالية أُجريت في طرابلس.

وتعهد رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، باستمرار مشروع دعم السيارات لذوي الإعاقة، مؤكداً أن الحكومة قد أعطت أولوية لهذه الفئة بتفعيلها المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الحكومة خصصت، فيما سبق، 450 منحة زواج لشريحة ذوي الإعاقة، وزيادة مرتباتهم بنحو 45%.

ووزعت حكومة الوحدة الوطنية، 2300 سيارة كدفعة أولى في مايو العام الماضي، خدمةً للفئات المختلفة من هذه الشريحة.

وفي 30 نوفمبر 2021 وقّعت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي اتفاقية مع شركة هونداي لتوريد سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عضو ومقرر المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشير الفيتوري، إن حكومة الوحدة الوطنية، ستتكفل بدفع 50% من قيمة هذه السيارات.