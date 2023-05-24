المقري: ليبيا أصبحت ملكا رسميا لأردوغان وينوب عنه في حكمها الدبيبة 

انتقد عبد الله ميلاد المقري الكاتب والمحلل السياسي الليبي، تعليق رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، لعدد من الأتراك في معرض البناء بطرابلس، الذي قال خلاله بطريقة ساخرة إن من لا يصوت لأردوغان لن يعمل في ليبيا.

وقال المقري في تدوينة عبر فيسبوك: “في مستوى عال من الانبطاح والحقارة يظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد دبيبة وهو يتذوق طعمية من جناح أحد الشركات التركية في المعرض الخاص بالبناء الذي يقام بطرابلس”.

وتابع؛ أن الدبيبة قال “بتفوه ينم على ميوعة سياسية فاضحة؛ من لا يصوت لأردوغان لن يعمل في ليبيا، وضحك الحاضرون من ضربة الدفوف على هذا الكلام”.

وختم موضحًا أنه “على اعتبار أن ليبيا أصبحت ملكا رسميا لأردوغان، وينوب عنه في حكمها الدبيبة ولسان أحدهم يقول؛ هكذا تباع ليبيا بثمن بخس يا دبيبة، على غرار المثل العربي «ما هكذا تورد الابل ياسعد»”.