عقيل: واشنطن ستحرص على وجود الدبيبة  على رأس أي شر  حكومي قادم

أكد المحلل السياسي عزالدين عقيل، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستعمل على وجود الدبيبة على رأس أي شر حكومي قادم في ليبيا.

وقال عقيل في تدوينة عبر فيسبوك: “ليضع كل مؤلفي القوائم العاكسه للشهوات والمثيرة للسخف، هذا المكتوب (خراصات) بأذانهم؛ أن هناك شرطاً قاطعاً لن تتنازل عنه واشنطن أبدا حيال أي صيغة حكومية قادمة”.

وتابع؛ أن “تكون مجرد عملية إعادة تشكيل محاصصي، ترضي بها من تحتاجهم لإشعال حربها ضد الروس في ليبيا”.

وأوضح عقيل؛ “أما الشرط الأشد تشدداً لدى واشنطن؛ فهو حتمية وجود عبد الحميد الدبيبة دون غيره، على رأس أي شر حكومي قادم، تذكروا هذا جيداً”.