لجنة 6+6 تؤكد توافقها على أسس انتخاب الرئيس ومجلس الأمة

أكدت اللجنة الدستورية المشتركة 6+6 المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، في بيان صحفيا أمس الثلاثاء، تحقيق توافق بين أعضائها على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، إضافة لعدة نقاط فنية تفصيلية.

جاء بيان اللجنة المشتركة، بعد يومين من اجتماعاتها ببلدة بوزنيقة المغربية، الذي قدمه رئيسا الوفدين عمر بوليفة عن مجلس الدولة، وجلال الشويهدي عن مجلس النواب.

كما أكد البيان أن اللجنة تعمل ضمن مهامها ومقتضيات تشكيلها بناء على ما جاء في التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، مبينة أن السلطة التشريعية القادمة، أي مجلس الأمة، ستشكل من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها، والتي قد تستمر على مدار أسبوع.

وقالت اللجنة في البيان، إنها تواصلت مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، واسترشدت بمجموعة من المقترحات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.

وكشفت اللجنة عن تقدمها في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.

وبينت اللجنة أنها في تشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.