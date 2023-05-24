لأول مرة .. مجموعة العمل الأمني ‪الخاصة بليبيا تجتمع في طرابلس

انطلق صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، اجتماع مجموعة العمل الأمني الدولية الخاصة بليبيا، بحضور اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ورئيس البعثة الأممية، وعدد من سفراء الدول الأوروبية لدى ليبيا.

ويعقد هذا الاجتماع برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وحضور سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا، وعدد من السفراء من بينهم سفيرا ‫بريطانيا و ‫ألمانيا لدى ‫ليبيا، إضافة إلى مجموعة العمل الأمني ‪الدولية.

واعتبر سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل الاجتماع في طرابلس مناسبة تاريخية، إذ تجتمع مجموعة العمل الأمني ‪في طرابلس بحضور لجنة 5+5 العسكرية المشتركة لأول مرة.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي، أن الأمن عنصر أساسي في العملية السياسية، ولابد أن يؤدي إلى الانتخابات والاستقرار والوحدة، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم العملية السياسية في ليبيا.

ومجموعة العمل الأمني الدولية الخاصة بليبيا، انبثقت عن مؤتمر برلين، وتترأسها حاليا تركيا، ستبحث تطورات المسار العسكري ودعم تثبيت الاستقرار في البلاد، بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).