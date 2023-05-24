طبرق.. كمين محكم يطيح بقائد سيارة يحمل مهاجريـن غير شرعييـن

ضبطت مديريـة أمـن طبـرق قائـد مركبـة يحمـل مهاجريـن غيـر شرعييـن كانـو فـي طريقهـم إلـى مدينـة امساعـد تنتظرهـم العصابـات الاجراميـة لنقلهـم عبـر البحـر بـزوارق إلــى أوروبـا.

وبحسب مديرية أمن طبرق، أنه من خـلال دوريـات اعتياديـة لقســم البحـث الجنائـي بمديريـة أمـن طبــرق تـم الاشتبــاه بقائـد مركبـة آليـة نـوع (هونـداي_سوناتـا) ســوداء اللـون وعنـد توقيـف المركبـة حـاول قائدهـا الفـرار، تمـت مطـاردات المركبـة و إيقافهـا بإعـداد كميـن لهـا ،حيــث تـم ضبطـه وضبــط (5)خمـس أشخــاص مـن الجنسيتيــن (الباكستانيـة) و (السوريـة) بالمركبـة،عليـه تـم إحالـة قائـد المركبـة ومـن معـه لقسـم البحـث الجنائـي للاستــدلال معهــم…

ومـن خـلال الاستـدلال تبيـن بأنـه قائـد المركبـة يُدعـى (حـ.صـ.حـ) بالـغ مـن العمـر(36)عـام ليبـي الجنسيـة، أعتــرف بأنــه متفـق مـع شخــص سـوري الجنسيــة لنقلهــم إلــى مدينــة امساعـد فـي انتظارهـم العصابـات الاجراميــة لنقلهــم عبــر البحــر بــزوارق إلــى أوروبــا .

وأعترفـو بمـا نسـب اليهـم وتـم أيداعهــم بالحجـز لاستكمـال الإجـراءات القانونيـة الازمـة تمهيــدا لاحالتهــم إلــى النيابــة العامــة للاِختصــاص والتصــرف.