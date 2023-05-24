باتيلي والقائم بأعمال السفارة المصرية يبحثان تطورات اجتماعات لجنة “6+6”

أخبار ليبيا 24

بحث القائم بأعمال سفارة مصر في طرابلس، السفير تامر مصطفى، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، تطورات اجتماعات لجنة “6+6” المعنية بالتوصل إلى توافق حول عدد من النقاط الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية؛ بهدف الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أكد مصطفى دعم مصر جهود البعثة الأممية لدى ليبيا، ودورها في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين.

واستعرض باتيلي جهوده في التواصل مع أطياف المجتمع الليبي والشركاء الدوليين، مؤكدا أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت، ليتسنى لليبيين ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة، في ظل حكومة وبرلمان منتخب.

وأشاد باتيلي بمجهودات مجموعات العمل المنبثقة عن مسار برلين، مشيرا إلى أهمية استمرارها في طرح الأفكار والحلول لمساعدة الشعب الليبي لتوحيد المؤسسات والإصلاح الاقتصادي والتحول الديمقراطي وسيادة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأصدرت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، أمس الثلاثاء بيانا أعلنت فيه تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.