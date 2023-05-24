باثيلي يلتقي القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا

التقى صباح اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باثيلي، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في طرابلس تامر مصطفى، الذي بحث معه دور مصر في دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى تأكيد دعم مصر لجهود البعثة الأممية في ليبيا، ودور مصر في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين. كما تم تناول تطورات اجتماعات لجنة ٦+٦ المعنية بالتوصل إلى توافق حول عدد من النقاط الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بهدف الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

واستعرض باثيلي جهوده وتواصله مع كافة أطياف المجتمع الليبي والشركاء الدوليين، مؤكداً على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت، ليتسنى لليبيين ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة، في ظل حكومة وبرلمان منتخب. كما ثمن مجهودات مجموعات العمل المنبثقة عن مسار برلين، مؤكداً أهمية استمرارها في طرح الأفكار والحلول لمساعدة الشعب الليبي لتوحيد المؤسسات والإصلاح الاقتصادي والتحول الديمقراطي وسيادة دولة القانون واحترام حقوق الانسان.