بعد 10 أشهر.. الكشف عن غموض وملابسات واقعة قـتـل في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها/ عن تمكن اعضاء وحدة التحقيق في مركز شرطة القاهرة من فك غموض جريمة قتل بعد مرور اكثر من 10 اشهر .

وتعود الاحداث الى تلقي وحدة التحقيق بلاغ بتاريخ يوم الخميس الموافق 2022/7/7م بوجود جثة ملطخة بالدماء ملقاة بجانب مدرسة الشهيد عمر المختار على الفور تم اخطار النيابة العامة وفتح محضر جمع استدلال .

وتم التعرف على المجني عليه ويدعى سالسو ابراهيم وزري من دولة نيجيريا ويبلغ من العمر 26عام وتم احالة اوراق المحضر الى النيابة العامة والتي امرت بعرض الجثمان على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة والاداة التى استعملت في الجريمة .

وبعد مرور شهر ونصف تم الاشتباه في شخص من قبل وحدة التحقيق كونه قام بارتكاب الجريمة وافادت وحدة التحريات بمغادرة المشتبه فيه الاراضي الليبية.

وبعد مرور اكثر من 10أشهر على الجريمة تم مشاهدة المشتبه فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تم القبض عليه في جريمة سرقة عليه تم اخطار مدير امن سبها بالمستجدات واصدر تعليماته باحالة اوراق المحضر على المحامي العام الذي ادن لنا بالدخول الى مكان تواجد المشتبه فيه وضبط اقواله.

وبتكليف من مدير امن سبها بالانتقال الى مكان تواجد المشتبه فيه حول الواقعة حيث بما نسب أليه وسرد كيفية ارتكابه للجريمة واعترف بقيامه بطعن المجني عليه بواسطة سلاح ابيض مما ادى الى وفاته .