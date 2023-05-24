بيان للاتحاد العام لملاك المحافظ الاستثمارية في ليبيا

طالب الاتحاد العام لمُلاك المحافظ الاستثمارية في ليبيا، في بيان لهم، بتنفيذ قانون مجلس النواب، بشأن بتفعيل صرف عوائد المحافظ مرة أخرى.

وبحسب بيان صادر عنه، أكد الاتحاد “السير بخطى ثابتة وواثقة في طريق انتزاع حقوقنا بكل الطرق الإدارية والتعبوية الشعبية والقانونية”.

وأضاف البيان “لا نقبل بأنصاف الحلول ولا بمعاملتنا كمتسولين، ونضع أمام الحكومة خياران لا ثالث لهما”.

ودعا البيان “الحكومة منح مُلاك المحافظ حقوقهم كاملة، من تاريخ صدور الحافظة، وتشمل رأس المال والأرباح والاستثمارات، أو تسوية شاملة وعادلة”.

وحمل البيان الحكومة “أمام الله وأمام القانون مسؤولية كل التبعات الناتجة عن عدم تنفيذ قانون مجلس النواب بعودة حقوقنا كاملة غير منقوصة”.