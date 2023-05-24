بحضور لجنة “5+5”.. انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، بقاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس.

وتضم مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، إلى جانب الأمم المتحدة كلا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

وأمس الثلاثاء، وصل ممثلو القيادة العامة في لجنة “5+5” مطار معيتيقة الدولي، للمشاركة مع نظرائهم بالمنطقة الغربية، في اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، التي تجري برعاية الأمم المتحدة.

واستقبل ممثلو القيادة العامة، برئاسة الفريق امراجع العمامي، في مطار معيتيقة، أعضاء اللجنة عن المنطقة الغربية اللواء أحمد أبوشحمة، واللواء مختار النقاصة وعددا من القيادات العسكرية التابعين لرئاسة الأركان العامة في طرابلس.