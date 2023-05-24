تعليم الدبيبة: سنتخذ إجراءات رَّادعة ضِد كل طالب ثبت قِيامه بالغِش أو أي معلِّم ساعده على ذلك

ليبيا – ناقش الاِجتماع الثالث للجنة العُليا لاِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي للعام الدِّراسي 2022-2023 بوزرة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال، تَوزيعات لجان الاِمتحانات وفق ما جاء فِي تعميم رئِيس اللجنة، وكِيل الوزارة لِشؤون المراقبات.

تعمِيم رئيس اللجنة العليا الموجَّه لِرؤوساء اللجان المركزية اشترط بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم بِشأن تشكيل لجان الإشراف، والمراقبة على اللجان الاِمتحانية المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات وجود رئيس وعُضوين “مراقبين” لكل لجنة اِمتحانية 8 قاعات اِمتحانية فأقل، وثلاثة مراقبين لكل لجنة تزيد عَدد قاعاتها الاِمتحانية عن 8 قاعات، و 4 مراقبين لِكل لجنة بها أكثر من 15 قاعة اِمتحانية.

وَاشترط التعمِيم وجود كاتب ميسر لِطلبة الفئات الخاصة عَلى أن يكون من مُعلِّمي الفئات الخاصة، كما اِشترط وجود مُسعف صحي، ومرشد نفسي لكل لجنة اِمتحانية على أن يكون من الكادر الوظيفي للمؤسسة.

وَحظر التعميم تكليف الإداريين، والمعلِّمين غير المُكلفين بِجداول وحملة الشهادات الحرفية، والمهنية بأعمال الملاحظة والإشراف على الاِمتحانات.

وَأحاط رئيس اللجنة خلال الاِجتماع الأعضاء بما جرى مُناقشته مع وكيل وزارة الصحة لِشؤون المستشفيات بشأن التنسيق لِمواكبة اِمتحانات الشهادات العامة صحياً، كما تَناوَل الاِجتماع ترشِيحات المفتِّشين الذين سَيتم تكليفهم بِمهمة المُتابع المُقيم المُحالة من مصلحة التَّفتيش والتَّوجيه التَّربوي.

وَتم خلال الاِجتماع التأكيد على عَدم التَّهاون أو التَّساهل مع حالات الغِش وتفعِيل المجلس التأديب بِالخصوص؛ وذلك بأن يتم اِتِّخاذ الإجراءات الرَّادعة ضِد كل طالب ثبت قِيامه بالغِش أو أي معلِّم ساعده على ذلك.

يُشار إلى أنَّ اللجنة العُليا لاِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، تشكَّلت بِعضوية مديري: (المركز الوطني للامتحانات، ومصلحة التَّفتيش التَّربوي،ومركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية،وإدارتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، وتعليم واندماج الفئات الخاصة،والتَّعليم الخاص، والخدمة الاِجتماعية والصحة المدرسية والدَّعم والإرشاد النَّفسي، ومكاتب المُتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية، والإعلام).