الصول: تشكيل حكومة جديدة مرهون بتوافق 6+6 حول قوانين الانتخاب

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن تشكيل حكومة جديدة متوقف على التوافق داخل لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية.

وأضاف الصول في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الحكومة القادمة ستكون مهامها إجراء انتخابات فقط والتي ستجرى بناء على التعديل الدستوري الـ13.

كما رأى الصول في تصريح سابق أن المؤسسات الليبية تعمل على استمرار الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسات من أجل إجراء الانتخابات المرتقبة، فيما تمارس واشنطن ودول الغرب ضغوطا على الأطراف الليبية لتنفيذ خارطة طريق وضعوها مسبقا عبر المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

ويعتقد الصول أن خارطة طريق باتيلي غير قابلة للتنفيذ ولا يمكنها حل الأزمة في البلاد، موضحا أن التحركات التي يقوم بها باتيلي هي إعادة تدوير للأزمة الليبية وفق الرؤية الأمريكية والغربية.