السفارة الأمريكية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين: تستمر لسنة

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، تغييراً على مستوى قواعد المعاملة بالمثل لبعض التأشيرات الليبية والأمريكية.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أنه سوف يحصل المواطنون الليبيون والأمريكيون الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالسفر لغاية الأعمال أو السياحة على تأشيرة بسنة واحدة متعددة الرحلات.

ووصف بيان السفارة الأمريكية هذا القرار بأنه نقلة نوعية مقارنة بالصلاحية الحالية للتأشيرة بثلاثة أشهر مع رحلة واحدة.

وأشارت إلى توحيد رسوم التأشيرة وإلغاء رسوم المعاملة بالمثل بالكامل للمواطنين الليبيين، مضيفة أنه سوف يحصل الطلبة من البلدين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على تأشيرة طالب على تأشيرة بسنة متعددة الرحلات، بينما كانوا يحصلون في السابق على تأشيرة صالحة لرحلة دخول واحدة.

واعتبر البيان أن هذه التغييرات المهمة على تسهيل السفر المشروع للأغراض الدبلوماسية والدراسية والثقافية والأعمال. والأهم من ذلك هو أنها سوف تعمق العلاقات المباشرة بين مواطني البلدين.

وفي أكتوبر الماضي، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إن السفارة الأمريكية لدى ليبيا‬ ستبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في أمريكا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد توقفها لعدة سنوات.

Trending ليبيا توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

وأضافت، في بيان، أنه هذه الجهود ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأميركية والجهود المبذولة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خدمة للصالح العام، مما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية الأمريكية.