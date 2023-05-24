البسطة يبحث مع رئيس مصلحة الطرق والجسور شائعات وجود تصدعات في جسر وادي الكوف

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بحث مدير أمن البيضاء اللواء خالد البسطة اليوم الأربعاء مع رئيس مصلحة الطرق والجسور الجبل الأخضر الشائعات حول جسر وادي الكوف بوجود تصدعات .

وأوضحت مديرية أمن البيضاء، أن الاجتماع جاء للحصول على الرأي الفني لضمان سلامة المواطنين.

وكان المهندس المعماري ناصر الورشفاني، علق أمس الثلاثاء، على الصورة المتداولة لجسر وادي الكوف وظهور شق أثار الكثيرة من الأسئلة حوله.

وقال الورشفاني في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”وردتني الكثير من رسائل المتابعين والمعجبين بالصفحة وبشكل عاجل، والذعر الذي سببته صورة بعيدة لجسر وادي الكوف والتي تظهر وكأنها شقوق خطيرة في الجسر”.

وأضاف المهندس المعماري في منشوره :”ووصل الأمر لنشره في بعض القنوات الفضائية”.

وتابع الورشفاني :”في الحقيقة، وبعد التقاطي لصور مقربة لنفس الزاوية في مرات سابقة والتي توضح بشكل قاطع أن الفتحة في الجسر في هذه المنطقة هي لفاصل تمدد متحرك من هذه الجهة المؤدية لمدينة المرج”.

وأفاد المهندس :”وهذه الفتحة هي في الحدود المسموح به وهذا لا يعني أن الجسر لا يحتاج إلى صيانة بشكل كامل بل يجب صيانته في أقرب وقت ممكن نظرا لعدم الالتزام بالصيانة الدورية لمدة طويلة جدا والمقدرة بمدة كل ثلاث سنوات”.