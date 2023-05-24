توغي: الحفاظ على الموروث الثقافي لقارتنا الأفريقية السمراء مسؤوليةٌ تقعُ على عاتقنا جميعًا

ليبيا – شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة تصريف الأعمال مبروكة توغي، الإثنين، في أعمال الاجتماع الوزاري الإفريقي للثقافة الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية على مدى يومين، بمشاركة 32 وزيرا للثقافة في إفريقيا، والذي يتزامن مع اختتام فعاليات الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية،الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين دول القارة، وإبراز دور الثقافة كدعامة للتنمية المنشودة في إفريقيا.

توغي وفي كلمتها التي نقلها المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة قالت:” إنّ الحفاظَ على الموروثِ الثقافي المشترك لقارتنا الأفريقية السمراء، هو مسؤوليةٌ تقعُ على عاتقنا جميعًا، فهو الضامنُ الأساسُ لاحترام مكاسبنا الثقافية، وصمامُ الأمانِ لمثقفينا ومبدعينا وفنانينا”.

وأضافت:” نجتمعُ اليوم لتعزيز العلاقات الثقافية بين دول قارتنا السمراء العريقة، تلك العلاقات المتجذرة في أعماق تاريخنا المشترك، ولذلك يتحتمُ علينا وضعُ سياسات ثقافية ترعى المثقفين والمبدعين، وتكفل انتشار الأعمال وتأمين التواصل بين مبدعينا في مختلف المجالات الثقافية، وتكون همزة وصل للتواصل بين مثقفي القارة ومبدعيها، وتدعم حرية الإبداع والفكر، وتشجّع الإنتاج الثقافي والفني في جميع دول القارة”.

ولفتت إلى أن العمل الثقافي المشترك سيشكل لبنات أساسية لتعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب الإفريقية وفي ذلك خدمة للتنمية الشاملة بكل أبعادها وترسيخ ثقافة التسامح والسلام بين الشعوب.

وأشارت الوزارة إلى أن جدول أعمال الاجتماع الوزاري يتضمن تقديم نتائج فعاليات الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، وعقد جلسات نقاش حول سبل تعزيز الروابط والهوية الثقافية بين الدول الأفريقية خدمة للتسامح والتعايش فيما بينها، وإصدار إعلان تعزيز التعاون الثقافي في أفريقيا.