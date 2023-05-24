أبو زريبة ونائب رئيس الوزراء يُناقشان تعزيز الأمن والسلامة في المنطقة الجنوبية

الوطن – متابعات

استقبال وَزير الداخلية اللواء “عصام أبو زريبة” نَائب رئيس الوزراء “سالم الزادمة” اليوم الأربعاء ، بديوان الوزارة فِي مدينة بنغازي.

ونشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية عبر فيسبوك أن اللقاء بحث العديد مِن المواضيع المُتعلقة بِالأمن والسلامة العامة في منطقة الجنوبية.

وأضاف أنه تم مُناقشة العديد من القضايا الهامة، بِما فِي ذلك تحسين الخدمات الأمنية وَمُكافحة التهريب وَالهجرة غير شرعية وَتحسين الخدمات الحكومية وَتعزيز الاِستقرار الأمني.

وتابع ” اللقاء تطرق إلى كيفية مُواجهة التحديات الأمنية الجديدة فِي المنطقة الجنوبية، وَالصعُوبات التي تُواجه مُنتسبي وَزارة الداخلية أثناء مُمارسة مهامهم وَالعمل على تَذليلها بِما يُساهم فِي إنجاح وَتعزيز الأمن.”

وأثنى الزادمة على جهُود الوَزير وَعناصر الشُرطة وَالأمن التي يبذلونها للاِرتقاء بالوزارة والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأكد الوزير فِي نهاية اللقاء على سعيه لِفرض الأمن والنهوض بالمديريات وَالأجهزة الأمنية فِي المنطقة الجنوبية، والعمل على توفير احتياجات رجال الأمن.