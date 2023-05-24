معزب: أتوقع غض الطرف عن الانتخابات ومعالجة ملفي المناصب السيادية والحكومة فقط

أكد محمد معزب، عضو مجلس الدولة الاستشاري أن “المهلة الممنوحة للجنة 6+6 المشتركة والمكلفة بإعداد القوانين الانتخابية هي نهاية شهر يونيو القادم”.

وأشار معزب في تصريح صحفي، إلى أنه “من خلال نسبة الإنجاز التي تمّت حتى اليوم وطريقة عمل اللجنة فالمسائل الخلافية ستكون عائقا كبيرا أمامهم وليس من السهل تخطّيها”.

وقال إن “المبعوث الأممي سيكون أكثر عجزا منهم في الوصول إلى حلّ لهذه المعضلة، ولذلك ربما سيتمّ غضّ الطرف عن إجراء الانتخابات هذا العام ومعالجة ملفّي المناصب السيادية والحكومة فقط”.

وتابع “من الوارد جدا أن لجوء المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى، ويتردّد أن هناك تواصلات في هذا الشأن”.

وختم معزب موضحا، أنه” لن يتمّ معالجة السلطة التنفيذية قبل الوصول للقوانين الانتخابية، وهناك رأي يقول بترميم الحكومة الحالية بما يساعد على إجراء الانتخابات”.