أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم كافة جهود المصالحة الوطنية في ليبيا

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، والوفد المرافق له.

وحسب بيان جامعة الدول العربية، شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عرض في حديثه تطورات العملية السياسية في ليبيا.

واستعرض اللافي جهود المجلس لإتمام مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المقبلة في هذا الشأن.

وأكد أبو الغيط أن الجامعة العربية تدعم كافة الجهود التي من شأنها المضي قدماً بالمصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية بما يفضى إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار بها وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات المسلحة.

ورحب أبو الغيط بما ذكره نائب رئيس المجلس الرئاسي من التعويل على دور جامعة الدول العربية، من خلال دعمها للجهود الساعية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإتمام العملية السياسية انتهاءً بالانتخابات الوطنية التي تتيح إحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

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