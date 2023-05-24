رئيس مصلحة الطرق الجبل الأخضر: جسر وادي الكوف يحتاج صيانة عاجلة

أكد رئيس فرع الجبل الأخضر بمصلحة الطرق والجسور عبد الحق العقاب، قيام المصلحة بزيارة ميدانية للجسر مع المهندسين المختصين اليوم الأربعاء لفحص الجسر ومعاينة حالته للتأكد من وجود تصدّعات في الجسر.

وقال “العقاب”، في تصريحات صحفية، “ليس هناك ضرر إنشائي في مكونات جسر وادي الكوف، وإنما الضرر بالفاصل المطاطي العلوي للجسر في الجانب المتحرك، وأن هذا الفاصل قديم، ولم تجر صيانته منذ 2002، بعد شركة ديلما الإيطالية”.

وأضاف، أن الفاصل متضرر في ثلاث مناطق ولا بد من استبداله بشكل منفصل، ويجب الإسراع في الصيانة لحماية الجسر من الضرر وتوسع الفاصل عند مرور السيارات عليه.

وأوضح أن المصلحة منعت مرور الشاحنات على الجسر، لكن الجسر يحتاج إلى صيانة عاجلة كحل جذري، مشيرا إلى أن المصلحة أخلت مسؤوليتها بالكامل عن أي شيء قد يحدث للجسر بعدما مطالبتها من كل المسؤولين بصيانته.

وتابع، أن الصور المتداولة مؤخرا هي لفاصل التمدد، وهو فاصل متحرك بشكل طبيعي يسمح بتمدد الجسر، وأن حركة التمدد في حدود المسموح ضمن الحركة الاعتيادية لتغيرات درجة الحرارة والظروف المحيطة.

واستطرد، “خاطبنا جميع الحكومات بخطورة عدم صيانة الجسر لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن جسر وادي الكوف أنشئ منذ السبعينيات، وقد انهار توأمه جسر (موراندي) في جنوى الإيطالية، وهما الاثنين افتتحا في نفس الفترة ومن تصميم نفس المهندس”.