شرطة سيدي خليفة تضبط شخصًا اختطف مواطنًا وصوره عاريًا لابتزازه

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كشفت مديرية أمن بنغازي، أن مركز شرطة سيدي خليفة بالتعاون مركز شرطة المدينة سبها يُلقيان القبض على شخص قام بخطف مواطن وتصويره عارياً لغرض ابتزازه.

وأوضحت المديرية أن مواطنا تقدم بشكوى لمركز شرطة سيدي خليفة ضد شخص قام بخطفه وتصويره عارياً لغرض ابتزازه وأفاد أن الشخص من سكان منطقة سيدي خليفة.

وأضافت المديرية أن رئيس المركز عقيد ربيع الورفلي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات.

وأفادت مديرية الأمن أنه عقب الانتهاء من عمليات التحري وجمع المعلومات أسفرت جهودهم للتوصل لتحديد مكان الشخص المطلوب وأنه متواجد بمدينة سبها.

وأشارت المديرية إلى أنه تم التعميم عليه وضبطه من قبل مركز المدينة بُمديرية أمن سبها وتم انتقال أعضاء التحريات إلى مدينة سبها لاستلام الشخص المطلوب وتم استلامه من مركز المدينة بمُديرية أمن سبها.

وكما قام السيد رئيس وحدة التحريات #م.ض_صالح_ماضي نيابة عن السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة بتكريم رئيس وأعضاء مركز شرطة المدينة بمديرية أمن سبها نظيراً لتعاونهم المُستمر ولسرعة إستجابتهم للتعميم وضبط الشخص المطلوب

وذكرت المديرية أنه تم الانتقال إلى مدينة بنغازي وإيداع الشخص المطلوب بالحجز القانوني لمركز شرطة سيدي خليفة.

ولفتت مديرية الأمن إلى أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ح.ص.س من مواليد 1995 واعترف بما نُسب إليه وأفاد أنه عندما قام بفعلته كان تحت تأثير الخمرة والمواد المخدرة وتمت إحالته إلى النيابة العامة.