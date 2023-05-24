ريتش تبرز بالأرقام واقع الحال الصعب للأسر النازحة في ليبيا

ليبيا – قدمت مبادرة “ريتش” التخطيطية الدولية الممولة من جهات أممية أرقاما إحصائية بشأن أوضاع الأسر النازحة داخليا في ليبيا.

ووفقا للأرقام التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد كان أكثر من 39% من هذه الأسر عرضة للعيش دون عتبة الـ50٪ من متوسط الدخل المبلغ عنه في وقت اعتمد فيه 20% منها على الإعانات الحكومية لتغطية احتياجاتها مشيرة لإنفاق 32% من الأسر أكثر من 30% من إنفاقها على احتياجاتها الصحية.

وتابعت المبادرة بالقول إن هذا الإنفاق جاء قبل 6 أشهر من جمع هذه الأرقام ما يعني أن هذه الاحتياجات هي الأبرز بين الأساسيات المطلوبة في جميع المناطق مشرة لاعتماد الأسر بشكل عام على مصادر دخل غير مستدامة وهو ما يبين انخفاض المرونة الاقتصادية للسكان.

وأشارت المبادرة إلى أن الحصول على النقد الكافي هو الحاجة الرئيسية ذات الأولوية القصوى المبلغ عنها عبر المناطق إذ أفاد 55% من الأسر بعدم التمكن من ذلك مبينة لجوء معظمها لإتباع إستراتيجيات مواجهة الأزمات والطوارئ قبل جمع هذه الأرقام بـ30 يوما ما يبرز مستوى عال من الوهن الاقتصادي.

ترجمة المرصد – خاص