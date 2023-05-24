المريمي: لجنة “6+6” مستمرة في نقاش النقاط الخلافية بقوانين الانتخابات

أكد مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، استمرار اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».

وقال المريمي في تصريح اليوم الأربعاء إن اللجنة مستمرة في نقاش النقاط الخلافية أبرزها ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة أو مجلس النواب.

وأضاف المريمي، أن لجنة «6+6» تعمل في أجواء إيجابية في المغرب، وتوصلت إلى نقاط مهمة، وفق البيان الصادر عنها، أمس الثلاثاء، متابعًا: ننتظر نتائج اجتماعات اللجنة نهاية شهر يونيو المقبل.

وكانت لجنة 6+6 قالت في بيان إنها حققت تقدما كاملا بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب “رئيس الدولة ومجلس الأمة” وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر القوائم الحزبية والفردية.