ليبيا الان

المريمي: لجنة “6+6” مستمرة في نقاش النقاط الخلافية بقوانين الانتخابات

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، استمرار اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».

وقال المريمي في تصريح اليوم الأربعاء إن اللجنة مستمرة في نقاش النقاط الخلافية أبرزها ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة أو مجلس النواب.

وأضاف المريمي، أن لجنة «6+6» تعمل في أجواء إيجابية في المغرب، وتوصلت إلى نقاط مهمة، وفق البيان الصادر عنها، أمس الثلاثاء، متابعًا: ننتظر نتائج اجتماعات اللجنة نهاية شهر يونيو المقبل.

وكانت لجنة 6+6 قالت في بيان إنها حققت تقدما كاملا بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب “رئيس الدولة ومجلس الأمة” وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر القوائم الحزبية والفردية.

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك